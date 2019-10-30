СМИ: HBO отказался от съемок приквела "Игры престолов"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. HBO не будет продолжать съемки приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками, сообщает издание HBO не будет продолжать съемки приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками, сообщает издание Hollywood Reporter

Ранее сообщалось, что приквел будет посвящен событиям так называемой "Эры героев". Съемки пилотной версии проходили летом. На главные роли были утверждены Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

По данным издания, отказ продолжать съемки произошел на фоне сообщений о том, что HBO приблизилось к подписанию договора о съемках другого приквела по вселенной "Игры престолов" по задумкам Джорджа Мартина и Райана Кондала. Его сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен и более приближен к дням Джона Сноу и Дэйнерис Таргариен.