СМИ: HBO отказался от съемок приквела "Игры престолов"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. HBO не будет продолжать съемки приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками, сообщает издание Hollywood Reporter.
Ранее сообщалось, что приквел будет посвящен событиям так называемой "Эры героев". Съемки пилотной версии проходили летом. На главные роли были утверждены Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.
По данным издания, отказ продолжать съемки произошел на фоне сообщений о том, что HBO приблизилось к подписанию договора о съемках другого приквела по вселенной "Игры престолов" по задумкам Джорджа Мартина и Райана Кондала. Его сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен и более приближен к дням Джона Сноу и Дэйнерис Таргариен.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.