Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Турции

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

"H.R. 4695 прошел голосование 403 (за), 16 (против)", - сообщается в Twitter палаты.

Согласно законопроекту за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников, и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.

Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Реджепа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.