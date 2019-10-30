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РИА Новости

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Турции

01:23 30.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США
Здание конгресса США
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.
"H.R. 4695 прошел голосование 403 (за), 16 (против)", - сообщается в Twitter палаты.
Согласно законопроекту за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников, и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.
Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Реджепа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.
Документ теперь должен пройти сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.
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