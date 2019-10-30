В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об "убогом" русском языке

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Высшей школе экономики прокомментировали заявление своего преподавателя Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Как заявил В Высшей школе экономики прокомментировали заявление своего преподавателя Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Как заявил "Газете.ru" PR-директор ВШЭ Андрей Лавров, мнение преподавателя является сугубо частным и не имеет отношения к позиции организации.

"Он сделал это заявление как частное лицо. Его слова не являются позицией ВШЭ", - сказал Лавров.

Ранее преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иностранной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим" и "клоачным".

Позднее он уточнил, что говорил не в целом о языке, а о том, как над ним "издеваются" носители.

В беседе с РЕН ТВ Гусейнов заявил, что считает русский язык "клоачным", потому что на нем распространяется ложь. При этом с самим языком "все нормально".

Декан факультета Михаил Бойцов выразил мнение, что в словах Гусейнова нет никакого криминала, это не очень удачное высказывание, контекст которого был неправильно понят СМИ.