Россия и Венгрия стали еще ближе к началу строительства АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Принципиально важные подвижки произошли в проекте строительства с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, после чего стало можно говорить, что Москва и Будапешт стали еще ближе к началу собственно возведения этой атомной станции.

Сейчас почти половина всей электроэнергии в Венгрии вырабатывается на единственной в стране АЭС "Пакш", а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, вырастет до 90%. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

Еще год назад речь шла о том, чтобы адаптировать проект "Пакш-2" к нормам безопасности Евросоюза. Это было сделано, и в марте 2019 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ЕС дал "зеленый свет" возведению АЭС "Пакш-2".

И уже в июне на площадке "Пакша-2" началось возведение объектов строительно-монтажной базы - административных зданий, монтажных цехов, складов и других, которые в дальнейшем обеспечат сооружение двух новых энергоблоков атомной станции. В августе сообщалось, что российские специалисты должны будут провести инженерные изыскания и исследования на площадке.

Наконец, в октябре стало известно, что венгерский заказчик с опережением срока утвердил технический проект АЭС "Пакш-2". Следующим этапом проекта станет, как ожидается, получение госкорпорацией "Росатом" от венгерской стороны в 2020 году лицензии на строительство атомной станции.

Параллельно идет работа по заключению контрактов на поставки оборудования для будущих атомных блоков. В октябре этого года компания "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура "Росатома") и франко-немецкий консорциум Framatome-Siemens подписали договор на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию систем основного комплекта автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС "Пакш-2".

Договор был подписан по результатам проведения открытого конкурса. Согласно договору, консорциум Framatome-Siemens AG изготовит и поставит оборудование АСУ ТП, а также проведет его сертификацию и квалификацию, в том числе на соответствие требованиям информационной безопасности. АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440.