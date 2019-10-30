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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Венгрия стали еще ближе к началу строительства АЭС "Пакш-2"

01:15 30.10.2019
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© AFP 2019 / Sam YehСтроительство АЭС
Строительство АЭС
© AFP 2019 / Sam Yeh
Строительство АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Принципиально важные подвижки произошли в проекте строительства с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, после чего стало можно говорить, что Москва и Будапешт стали еще ближе к началу собственно возведения этой атомной станции.
Сейчас почти половина всей электроэнергии в Венгрии вырабатывается на единственной в стране АЭС "Пакш", а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, вырастет до 90%. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Еще год назад речь шла о том, чтобы адаптировать проект "Пакш-2" к нормам безопасности Евросоюза. Это было сделано, и в марте 2019 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ЕС дал "зеленый свет" возведению АЭС "Пакш-2".
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И уже в июне на площадке "Пакша-2" началось возведение объектов строительно-монтажной базы - административных зданий, монтажных цехов, складов и других, которые в дальнейшем обеспечат сооружение двух новых энергоблоков атомной станции. В августе сообщалось, что российские специалисты должны будут провести инженерные изыскания и исследования на площадке.
Наконец, в октябре стало известно, что венгерский заказчик с опережением срока утвердил технический проект АЭС "Пакш-2". Следующим этапом проекта станет, как ожидается, получение госкорпорацией "Росатом" от венгерской стороны в 2020 году лицензии на строительство атомной станции.
Параллельно идет работа по заключению контрактов на поставки оборудования для будущих атомных блоков. В октябре этого года компания "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура "Росатома") и франко-немецкий консорциум Framatome-Siemens подписали договор на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию систем основного комплекта автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС "Пакш-2".
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Договор был подписан по результатам проведения открытого конкурса. Согласно договору, консорциум Framatome-Siemens AG изготовит и поставит оборудование АСУ ТП, а также проведет его сертификацию и квалификацию, в том числе на соответствие требованиям информационной безопасности. АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.
АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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Ядерные технологииАЭС "Пакш-2"РоссияВенгрияЭкономика
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