В Лондоне задержали жену осужденного мексиканского губернатора

МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Кариме Масиас Тубилья, супруга экс-губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте, отбывающего девятилетний срок за отмывание денег и организацию преступного сообщества, задержана в Лондоне по запросу правительства Мексики об экстрадиции, сообщает издание Expansión со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

"Масиас Тубилья может быть заключена под стражу или ограничена в перемещении на время процесса по делу об экстрадиции", - говорится в материале со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, которое было направлено местным изданиям.

Ордер на арест Кариме Масиас с целью экстрадиции в Мексику был выпущен по запросу властей страны, где суд штата Веракрус обвиняет ее в участии в коррупционных схемах осужденного супруга и присвоении 5,7 миллиона долларов.

Хавьер Дуарт был приговорен в 2018 году к девяти годам тюрьмы и конфискации имущества за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Экс-губернатор признал себя виновным.

За шесть лет пребывания на посту главы Веракруса Дуарте подвергался критике как за предполагаемую коррупцию в рядах своей администрации, так и за нераскрытые дела по резонансным убийствам в регионе. В середине октября 2016 года тогда еще глава штата, обвиняемый в коррупционных преступлениях, подал прошение о временном отстранении от должности для проведения против него расследования и снятия иммунитета.