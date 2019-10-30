Белый дом раскритиковал резолюцию Пелоси по процедуре импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Белый дом раскритиковал резолюцию, предложенную спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси по формализации процесса импичмента президента страны Дональда Трампа.

Документ был опубликован ранее на сайте нижней палаты американского парламента.

"Резолюция, выдвинутая спикером Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами палаты представителей, с самого начала был незаконным", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

По версии Белого дома, "афера продолжается через допуск к ней председателя (комитета по разведке Адама) Шиффа, который постоянно лжет американскому народу, (эта резолюция предлагает) проводить новый раунд слушаний без какой-либо надлежащей процедуры (доступа к ней) для президента".

"Белому дому запрещено участвовать (в этих слушаниях) вообще, пока… Шифф не проведет два раунда односторонних слушаний для составления предвзятого отчета для судебного комитета", - добавляется в заявлении.

"Эта резолюция не меняет основополагающего факта, согласно которому демократы палаты представителей отказываются предоставлять базовые права для надлежащей правовой процедуры (импичмента), которые полагаются администрации", - резюмируется в заявлении.

Ранее сообщалось, что демократы в палате представителей США представили резолюцию, которая в случае утверждения формализует начало процесса импичмента Трампа.

Резолюция предписывает ряду комитетов палаты "продолжать уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

В опубликованном во вторник проекте говорится, что речь идет о расследованиях нескольких комитетов палаты, в том числе по разведке, иностранным делам, финансам, по контролю и реформам. Резолюция описывает правила, по которым должно идти расследование, в частности оговаривает право лидера республиканского меньшинства отправлять повестки и допрашивать свидетелей по делу об импичменте президента.

Резолюция также позволяет демократам опубликовать расшифровки ранее проведенных опросов свидетелей и резюмирует, что собранная в ходе расследования информация будет передана юридическому комитету палаты, который в свою очередь представит статьи, по которым Трампу будут предъявлены формальные обвинения в рамках импичмента.