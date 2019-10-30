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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: в США обеспокоены раскрытием деталей операции по ликвидации главы ИГ*

00:58 30.10.2019
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© AP Photo / Militant videoАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video
Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп раскрывает секретные подробности операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал NBC News.
Ранее Трамп, выступая с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он рассекретил фотографию собаки. Позднее стало известно и засекреченное имя собаки К-9. Кроме того, Трамп рассказал о тактических особенностях операций США: использование робота, маршруты полетов вертолетов, детали штурма убежища аль-Багдади.
"Некоторые из этих красочных деталей ошибочны. Многие из остальных были либо засекречены, либо представляли собой чувствительную информацию с тактической точки зрения", - резюмирует опасения ряда официальных лиц телеканал.
Трамп также сообщил, что аль-Багдади "плакал и кричал", когда его схватили американские солдаты. В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что не знает, откуда у президента такая информация.
Как отмечает телеканал, опасения официальных лиц связаны с тем, что Трамп предоставил "врагам Америки" такие детали, которые в дальнейшем могут осложнить и сделать более опасным сбор развединформации и проведение аналогичных военных операций.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади
Вчера, 16:39Война в Сирии
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиДональд ТрампСирияСШАВ мире
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