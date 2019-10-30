СМИ: в США обеспокоены раскрытием деталей операции по ликвидации главы ИГ*

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп раскрывает секретные подробности операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал Чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп раскрывает секретные подробности операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал NBC News

Ранее Трамп, выступая с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он рассекретил фотографию собаки. Позднее стало известно и засекреченное имя собаки К-9. Кроме того, Трамп рассказал о тактических особенностях операций США: использование робота, маршруты полетов вертолетов, детали штурма убежища аль-Багдади.

"Некоторые из этих красочных деталей ошибочны. Многие из остальных были либо засекречены, либо представляли собой чувствительную информацию с тактической точки зрения", - резюмирует опасения ряда официальных лиц телеканал.

Трамп также сообщил, что аль-Багдади "плакал и кричал", когда его схватили американские солдаты. В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что не знает, откуда у президента такая информация.

Как отмечает телеканал, опасения официальных лиц связаны с тем, что Трамп предоставил "врагам Америки" такие детали, которые в дальнейшем могут осложнить и сделать более опасным сбор развединформации и проведение аналогичных военных операций.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.