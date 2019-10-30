Грета Тунберг отказалась получать экологическую премию Северного совета

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости. Северный совет присудил премию в области охраны окружающей среды и экологии шведской экоактивистке Грете Тунберг, получившей известность после выступления на климатическом саммите ООН, однако девушка отказалась получать награду, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения премий в Стокгольме.

Ежегодно Северный совет присуждает ряд премий за выдающиеся достижения литераторам, музыкантам, создателям кинофильмов и активным защитникам окружающей среды. Тунберг в этом году выдвинули сразу две страны – Норвегия и Швеция.

Имя лауреатки было объявлено со сцены, однако девушка не вышла, вместо нее поднялись две ее подруги и соратницы по борьбе с изменением климата. Они сообщили, что Тунберг находится в Калифорнии и благодарит тех, кто присудил ей премию, однако она решила отказаться от нее.

"Наша страна находится в числе тех, у которых есть возможность сделать многое, но наши страны ничего не делают. Пока вы не начнете действовать в соответствии с рекомендациями ученых… ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз", - зачитали соратницы Тунберг сообщение экоактивистки. Она добавила, что для движения по борьбе с изменением климата важны не призы, а то, чтобы главы государств научились слушать.

Сама премия представляет собой статуэтку и денежный приз в сумме 350 тысяч датских крон (46,8 тысяч евро).

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.