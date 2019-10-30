В Приморье рассмотрят проект краевого бюджета с ростом зарплаты губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья рассмотрят в первом чтении проект краевого бюджета с ростом зарплаты губернатора более чем на 200 тысяч рублей в месяц.

С докладам выступят первый вице-губернатор Вера Щербина и глава бюджетного комитета заксобрания Галуст Ахоян.

Власти Приморья внесли законопроект о бюджете на 2020 год в октябре. Из документа следует, что на зарплату губернатора предусмотрены 7,26 миллиона рублей, что на 2,26 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Рост месячной зарплаты превысит 225 тысяч рублей - с 374,8 тысячи до 604,6 тысячи (до вычета налогов).

На зарплаты вице-губернаторов закладывают почти вдвое больше, чем годом ранее: 104,88 миллиона рублей против 47,04 миллиона. В расчете на 11 заместителей главы региона рост зарплат составит 438,2 тысячи рублей в месяц (до 794,5 тысячи).