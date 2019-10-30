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РИА Новости

В Приморье рассмотрят проект краевого бюджета с ростом зарплаты губернатора

00:24 30.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский край
Приморский край
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья рассмотрят в первом чтении проект краевого бюджета с ростом зарплаты губернатора более чем на 200 тысяч рублей в месяц.
С докладам выступят первый вице-губернатор Вера Щербина и глава бюджетного комитета заксобрания Галуст Ахоян.
Власти Приморья внесли законопроект о бюджете на 2020 год в октябре. Из документа следует, что на зарплату губернатора предусмотрены 7,26 миллиона рублей, что на 2,26 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Рост месячной зарплаты превысит 225 тысяч рублей - с 374,8 тысячи до 604,6 тысячи (до вычета налогов).
На зарплаты вице-губернаторов закладывают почти вдвое больше, чем годом ранее: 104,88 миллиона рублей против 47,04 миллиона. В расчете на 11 заместителей главы региона рост зарплат составит 438,2 тысячи рублей в месяц (до 794,5 тысячи).
Представитель пресс-службы администрации Приморья, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с планируемым ростом зарплат чиновников, сказал ранее РИА Новости, что "в 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона". По его словам, "Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона".
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
25 октября, 06:53РИА Новости
Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
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Приморский крайЭкономика
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