В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США

ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия озабочена размером и предназначением группировки американских спутников на орбите, заявил, выступая в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что Москва старается не создавать трудностей и препятствий для космической деятельности других государств.

"В то же время у нас серьезные озабоченности в связи с американской группировкой спутников. Должен отметить: эта группировка насчитывает более тысячи единиц, то есть, по своему количеству сравнима с космической группировкой спутников всех остальных государств", - сказал Белоусов.

Он отметил, что предназначение американских спутников неизвестно, "так как все они почему-то зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные".

Как напомнил дипломат, еще в 1960-1970-х годах США реализовывали ряд программ по созданию "спутников-убийц". "Об этом важно помнить в условиях, когда со стороны США и их союзников то и дело раздаются заявления о том, что спутники могут применяться в качестве оружия", - указал он.

В апреле в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation), говорилось, что американские военные спутники-шпионы GSSAP на геостационарной орбите многократно близко и скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.