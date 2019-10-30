Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T01:01Z
https://ria.ru/20191030/1560376267.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости
РИА Наука

В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США

00:20 30.10.2019 (обновлено: 01:01 30.10.2019)
20920
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия озабочена размером и предназначением группировки американских спутников на орбите, заявил, выступая в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Дипломат отметил, что Москва старается не создавать трудностей и препятствий для космической деятельности других государств.
"В то же время у нас серьезные озабоченности в связи с американской группировкой спутников. Должен отметить: эта группировка насчитывает более тысячи единиц, то есть, по своему количеству сравнима с космической группировкой спутников всех остальных государств", - сказал Белоусов.
Он отметил, что предназначение американских спутников неизвестно, "так как все они почему-то зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные".
Как напомнил дипломат, еще в 1960-1970-х годах США реализовывали ряд программ по созданию "спутников-убийц". "Об этом важно помнить в условиях, когда со стороны США и их союзников то и дело раздаются заявления о том, что спутники могут применяться в качестве оружия", - указал он.
В апреле в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation), говорилось, что американские военные спутники-шпионы GSSAP на геостационарной орбите многократно близко и скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Ранее также сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите.
Галактики из Призрачного следа, заснятые телескопом Hubble
Вчера, 21:19РИА Новости
Телескоп "Хаббл" заснял "зловещее лицо" в космосе
10118314512217
Обсудить 11
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАндрей БелоусовООНРоссияСША
Популярные комментарии
Очнулись . Песенка то спета, сушите весла. Все подвязано на спутники. А эта самая группировка , в любой момент может сделать так, что кроме спутников Запада , на орбите более никого не будет . А это значит, самолеты , ракеты , корабли, танки и многое многое из Российского вооружение превратиться просто в груду метала . Включая все супервооружения , С —400 —500, и Авангард с Посейдоном с ними же .
30 октября, 02:07
freizdorf
4021050
Но это не повод непродавать им двигатели для вывода на орбиту новых спутников...
30 октября, 01:58
mm.j.sorokin
7502010
Рекомендуем
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов
Выдающихся российских ученых наградили орденами Александра Невского
Книги и учебники
В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об "убогом" русском языке
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник
Павел Грудинин
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Боевики ИГ на улице Эр-Рамади в провинции Анбар, Ирак. Архивное фото
СМИ: иракские пастухи нашли сокровища ИГ* на сумму $25 миллионов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
04:58Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины
Лента новостейМолния