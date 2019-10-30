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РИА Новости

ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению бюджета 2020 года

00:10 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР подготовили поправки ко второму чтению бюджета-2020, призванные вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.
"Фракцией ЛДПР ко второму чтению подготовлены поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом на случай, если они не будут поддержаны, подготовлена альтернативная поправка, предусматривающая возвращение индексации пенсий хотя бы работающим пенсионерам-инвалидам", - говорится в сообщении.
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Авторами поправок стали вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, депутаты фракции ЛДПР Нилов, Алексей Диденко и Василина Кулиева, а также член Совета Федерации Сергей Леонов.
Нилов напомнил, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам объяснялась на тот момент дефицитом бюджета. "Но сейчас бюджет профицитный, поэтому фракция ЛДПР предлагает вернуть индексацию в прежний режим", – цитирует Нилова пресс-служба партии.
По его мнению, недопустимо дифференцировать людей, которым уже назначена пенсия.
"Подобная дискриминация работающих пенсионеров искусственно создает ненужные проблемы, фактически уводит людей в тень и никак не стимулирует тех, кто уже находится на пенсии, продолжить работу", - считает глава думского комитета.
"Индексация в условиях инфляции позволяет сохранять покупательную способность гражданина в рамках той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии. Тем более, не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд", - заявил Нилов.
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