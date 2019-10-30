Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными

АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выразил мнение, что санкции против России не достигают своей цели.

Фийон, возглавлявший французское правительство в 2007-2012 годах, в ходе выступления на саммите в Афинах отметил, что ошибки в действиях Европы привели к кризису на Украине и "новой холодной войне". Европейцы, по мнению экс-премьера, следуют в фарватере политики США и не видят, что попытки оттеснить Россию на периферию мировой политики вынуждают Москву идти на сближение с Пекином.

"Исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации", - сказал экс-премьер, отметив вместе с тем, что Европа не должна соглашаться со всеми действиями Москвы.

Фийон также высказал мнение, что противостояние между США и Китаем будет играть важнейшую стратегическую роль в геополитике в следующие 20 лет.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, та приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера.