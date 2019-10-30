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РИА Новости

Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными

00:01 30.10.2019 (обновлено: 04:29 30.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выразил мнение, что санкции против России не достигают своей цели.
Фийон, возглавлявший французское правительство в 2007-2012 годах, в ходе выступления на саммите в Афинах отметил, что ошибки в действиях Европы привели к кризису на Украине и "новой холодной войне". Европейцы, по мнению экс-премьера, следуют в фарватере политики США и не видят, что попытки оттеснить Россию на периферию мировой политики вынуждают Москву идти на сближение с Пекином.
"Исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации", - сказал экс-премьер, отметив вместе с тем, что Европа не должна соглашаться со всеми действиями Москвы.
Фийон также высказал мнение, что противостояние между США и Китаем будет играть важнейшую стратегическую роль в геополитике в следующие 20 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:12РИА Новости
Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, та приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера.
Совет ЕС в конце июня официально продлил на полгода экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Кроме того, Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
Вид на город Марсель во Франции
Вчера, 13:28РИА Новости
Заммэра Марселя считает, что нужно снять санкции с России
42262013
Обсудить 2
СанкцииЕвросоюзФрансуа ФийонВ мире
Популярные комментарии
Санкции бесполезны точно так же, как бесполезны высказывания об их бесполезности всех этих "бывших" политиков.
30 октября, 00:10
Von Stirliz
901000
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