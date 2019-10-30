Кирилл Вышинский снял документальный сериал "Люди Донбасса"

"Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее", — рассказал Кирилл Вышинский.

Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в ютьюбе еженедельно. Сам Кирилл условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики. Героиня первой серии проекта — ректор Донецкого национального университета, женщина с сильным характером Светлана Беспалова. Среди других собеседников автора — глава администрации Горловки Иван Приходько, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь; телеведущий, уроженец Шахтерска Дмитрий Куликов.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Кириллу меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. Двадцать первого октября указом Путина он был назначен членом Совета по правам человека.