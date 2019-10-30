Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T02:09Z
https://ria.ru/20191030/1560370380.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155602/96/1556029638_0:24:1200:699_1036x0_80_0_0_8e1cd5ecd0cdded53ed728b062d49f10.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, кто сыграет в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь"

02:09 30.10.2019
551
© Canal+ (1999)Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря"
Кадр из фильма Астерикс и Обеликс против Цезаря
© Canal+ (1999)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и исполнит в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline.
Кане сыграет Астерикса, а Жиль Лелуш — Обеликса.
В новой комедийной ленте, основанной на комиксах писателя Рене Госинни и художника Альбера Удерзо, двое друзей из Галлии отправятся в Китай.
Съемки намечены на 2020 год.
Кинофраншиза была запущена в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Жерар Депардье и Кристиан Клавье, затем, Кловис Корньяк и Эдуард Бер. Уже вышли картины "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".
Постер мультфильма Как приручить дракона: Возвращение домой
12 октября, 17:12Культура
СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма "Как приручить дракона"
700202
КультураКино и сериалыНовости культурыКитай
Рекомендуем
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Воспитателя детсада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы
Врач кабинета МРТ
Врач назвала первые признаки инсульта
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Стоп-кадр тизера последнего сезона сериала Игра престолов
HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов"
Пассажирский самолет в небе
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Королева Великобритании Елизавета II
Елизавета II нарушила королевский протокол во время фотосессии
Книги и учебники
В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об "убогом" русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
04:58Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины
Лента новостейМолния