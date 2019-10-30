Стало известно, кто сыграет в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь"

В новой комедийной ленте, основанной на комиксах писателя Рене Госинни и художника Альбера Удерзо, двое друзей из Галлии отправятся в Китай.

Кинофраншиза была запущена в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Жерар Депардье и Кристиан Клавье, затем, Кловис Корньяк и Эдуард Бер. Уже вышли картины "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".