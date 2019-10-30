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РИА Новости

Парад смертников: больше половины банков скоро закроются

08:00 30.10.2019 (обновлено: 18:05 30.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков в ходе акции "желтых жилетов" в Париже. 17 марта 2019
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Более половины банков мира не переживут следующий кризис — к такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании McKinsey. В условиях экономического спада, отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны. Как мировая финансовая система оказалась на грани краха и что будет в России — в материале РИА Новости.

Победители и обреченные

Через десять лет после глобального кризиса мировая банковская индустрия столкнулась с очередным циклическим спадом. На это указывает прежде всего снижение спроса на кредиты: в 2018 году объем заимствований вырос лишь на четыре процента — это самый низкий показатель за пять лет. Кроме того, доверие инвесторов к банкам ослабевает из-за расширения операций с рисковыми активами.
На фоне продолжающегося замедления мировой экономики настоящим испытанием для банков стали рекордно низкие процентные ставки, говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey "Последний пит-стоп? Время для смелых шагов".
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Как поясняют эксперты, повышение ставок выгодно банкам, поскольку позволяет выдавать более дорогие кредиты. Низкие ставки сводят прибыль на нет.

Больше всего страдают европейские кредитные организации, оказавшиеся в ловушке отрицательных ставок. Также "ниже нуля" Япония, Швейцария. Под угрозой — США: Дональд Трамп на прошлой неделе потребовал от ФРС последовать примеру Европы.

Эксперимент Европейского центробанка с отрицательными процентными ставками длится уже более пяти лет. Цель — стимулировать экономический рост и не допустить дефляции. Однако пока такая монетарная политика не дает эффекта: экономика не ускоряется.
По оценкам Deutsche Bank, кредитные организации еврозоны теряют из-за отрицательных ставок по восемь миллиардов долларов в год. "Фактически банки наказывают за хранение на депозитах в ЦБ свободных денежных средств", — отмечают в McKinsey.
Как указывает Александр Осин, аналитик Управления операций на Российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", европейские и американские регуляторы привели финансовые рынки к падению из-за невозможности извлечь достаточный доход из кредитных операций. В результате сложились все предпосылки для обвала акций банковского сектора и потери банками капитала.
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Крупные банки упустили шанс на выживание, не уделив должного внимания современным финансовым технологиям. По оценкам McKinsey, гиганты банковской сферы тратят меньше трети бюджета на развитие технологических платформ, внедрение инноваций и цифровых сервисов для клиентов. У перспективных финтех-стартапов этот показатель достигает 70%.

Без больших проблем через новый циклический кризис пройдут лишь 45% банков мира, считают в McKinsey. Каждый пятый банк нуждается в смене бизнес-модели, а также радикальном сокращении расходов. Иначе — полный крах.

Наконец, оставшиеся 35% — это проблемные организации, действующие на неблагоприятных рынках. Для таких игроков единственно возможный вариант выживания — слияние с такими же банками или продажа более сильным конкурентам.
"В сложившейся ситуации есть два пути. Первый — консолидироваться и укрупняться. Но это не так просто — трудно договариваться. Также нужно учитывать желания акционеров по слияниям и поглощениям. Второй — найти свою нишу, в которой можно спокойно существовать", — говорит Алексей Федоров, заместитель председателя правления VestaBank.
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Россия — тихая гавань

Глобальные тенденции не обойдут и отечественный банковский сектор. Однако удар кризиса существенно смягчится благодаря расчистке финансового рынка от слабых игроков, чем Банк России занимается с 2013 года. По оценкам Fitch, Центробанк потратил на это свыше 70 миллиардов долларов и число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое.
Как отмечала еще в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина, основная работа по оздоровлению банковской системы России завершена и ситуация, когда "нормальные, здоровые банки конкурировали за клиентов с "пылесосами" (банками, которые привлекали вкладчиков высокими ставками для реализации своих рисковых бизнес-моделей) и другими откровенно мошенническими организациями", осталась в прошлом.
Эксперты подчеркивают: тренд положительный. Небольшие финансовые организации исчезают, крупные — поглощают средние и мелкие.
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"Укрупнение банковского сектора, переход 50 с лишним процентов институтов к государству и части из них — к международным банковским сетям — неплохо и с точки зрения экономики в целом, и с точки зрения финансовой устойчивости на этом рынке, и для обеспечения гарантий для вкладчиков", — объясняет Александр Куликов, руководитель коммерческого отдела Европейской юридической службы.

Важный фактор — технологическая продвинутость отечественных банков. По оценке все того же McKinsey Россия входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации госсектора, в том числе в финансовой области.

"Цифровизация бизнес-процессов, развитие технологических платформ, могут помочь банкам с меньшими потерями пройти данный период. Эффективная работа с данными, использование технологий искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, позволяет банкам быть на 2-3 шага впереди и реагировать на рыночные изменения", - констатирует Владимир Литошенко, директор по развитию First Line Software.
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БанкиMcKinseyЕвропейский центральный банкФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФЭкономика
Популярные комментарии
Половина банков умрут, четверть населения планеты потеряет свои сбережения. А это волнения, протесты, суицид, войны. Ни какой стабильности. Я уже молчу про повышение цен на все. Удорожание жизни. Подьем преступности. Новые очаги терроризма. Высокий шанс глобальной мировой войны. Это кризис, а кризис имеет за собой непредсказунмые последствия.
30 октября, 09:06
Алексей Степанов
1221615
Как то по барабану, не умеют работать, пускай закрываются.
30 октября, 08:55
АМАлексей Мурашко
1050014
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