Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Крым — самое популярное место отдыха в начале ноября 2019 года, сообщает Tvil.ru.

Сервис бронирования жилья проанализировал заказы клиентов и определил черноморские курорты России, которые наиболее востребованы у них для отдыха в праздничные выходные в ноябре.

В первую десятку вошли расположенные в Крыму Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае.