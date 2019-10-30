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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре

06:06 30.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Крым — самое популярное место отдыха в начале ноября 2019 года, сообщает Tvil.ru.
Сервис бронирования жилья проанализировал заказы клиентов и определил черноморские курорты России, которые наиболее востребованы у них для отдыха в праздничные выходные в ноябре.
В первую десятку вошли расположенные в Крыму Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае.
По данным сервиса, туристы тратили на аренду жилья от 567 до 2 700 рублей в сутки.
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
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