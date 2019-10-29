Турция начала разминирование в зоне совместного с Россией патрулирования

"Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции "Источник мира" на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты разведывательные полеты, а также операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении военного ведомства.