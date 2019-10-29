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РИА Новости
Война в Сирии

Турция начала разминирование в зоне совместного с Россией патрулирования

23:56 29.10.2019 (обновлено: 00:14 30.10.2019)
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© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что начало разведывательные полеты и разминирование на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.

"Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции "Источник мира" на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты разведывательные полеты, а также операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении военного ведомства.

Российско-турецкий меморандум

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 22 октября по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.
Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществляют патрулирование совместно с турками.
Как сообщил во вторник корреспондент РИА Новости, курды, в частности, оставили военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка.
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