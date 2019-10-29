Турция начала разминирование в зоне совместного с Россией патрулирования

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что начало разведывательные полеты и разминирование на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.
"Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции "Источник мира" на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты разведывательные полеты, а также операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении военного ведомства.
Российско-турецкий меморандум
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 22 октября по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.
Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществляют патрулирование совместно с турками.
Как сообщил во вторник корреспондент РИА Новости, курды, в частности, оставили военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка.