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РИА Новости

Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

23:46 29.10.2019 (обновлено: 23:53 29.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготипы Visa и Mastercard на информационном постере
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB нашли в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Об этом сообщается на сайте организации.
Это крупнейшая подобная утечка, утверждают специалисты. Базу опубликовали в Сети 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов.
Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежат клиентам индийских банков, а 18% от общего числа — выданы одной финансовой организацией.
Также около одного процента опубликованных карт относятся к колумбийскому банку.
Задержание
24 октября, 16:01РИА Новости
Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
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Group-IBТехнологииВ миреЭкономика
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