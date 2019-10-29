Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере. Архивное фото

Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB нашли в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Об этом сообщается на Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB нашли в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Об этом сообщается на сайте организации.

Это крупнейшая подобная утечка, утверждают специалисты. Базу опубликовали в Сети 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов.

Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежат клиентам индийских банков, а 18% от общего числа — выданы одной финансовой организацией.