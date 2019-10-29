Зариф назвал запуск Конституционного комитета САР началом сложного процесса

"Это не конец этого процесса, это только начало другого, очень сложного процесса, который будет, конечно, крайне проблемным. И Сирия должна играть самую важную роль в этом процессе, чтобы этот процесс был жизнеспособным, и чтобы он по своим результатам был приемлемым для сирийцев", - заявил Зариф по итогам встречи в Астанинском формате со своими коллегами из России и Турции.