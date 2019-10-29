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РИА Новости
Война в Сирии

Зариф назвал запуск Конституционного комитета САР началом сложного процесса

23:39 29.10.2019
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Запуск Конституционного комитета Сирии станет только началом долгого и сложного процесса урегулирования в Сирии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Это не конец этого процесса, это только начало другого, очень сложного процесса, который будет, конечно, крайне проблемным. И Сирия должна играть самую важную роль в этом процессе, чтобы этот процесс был жизнеспособным, и чтобы он по своим результатам был приемлемым для сирийцев", - заявил Зариф по итогам встречи в Астанинском формате со своими коллегами из России и Турции.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
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Война в СирииВойна в СирииМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСирияВ мире
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