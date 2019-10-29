МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны", - заявил Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.