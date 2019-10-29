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РИА Новости

МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

23:36 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны", - заявил Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.
LIVE: Встреча министров: Лавров, Зариф,Чавушоглу
Вчера, 22:50Война в Сирии
Выступление глав МИД России, Турции и Ирана в Женеве. Прямая трансляция
2021031
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииВ мире
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