Чавушоглу назвал запуск конституционного комитета Сирии ключевым шагом

"Мы все верим, что только посредством диалога и взаимодействия между режимом и оппозицией Сирия может достичь продолжительного мира и стабильности, также безопасности в стране. Поэтому запуск Конституционного комитета является чрезвычайно важным для этого момента, это очень храбрый шаг", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в рамках астанинского формата.