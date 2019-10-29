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РИА Новости
Война в Сирии

Чавушоглу назвал запуск конституционного комитета Сирии ключевым шагом

23:28 29.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Запуск Конституционного комитета Сирии является ключевым шагом, это будет сложный процесс, но есть надежда на успех, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы все верим, что только посредством диалога и взаимодействия между режимом и оппозицией Сирия может достичь продолжительного мира и стабильности, также безопасности в стране. Поэтому запуск Конституционного комитета является чрезвычайно важным для этого момента, это очень храбрый шаг", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в рамках астанинского формата.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
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"Легче это не станет, начиная с завтрашнего дня, это будет достояно сложный процесс", - добавил глава турецкого МИД.
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Война в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииЖенева (город)ТурцияСирияВ мире
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