Чавушоглу назвал запуск конституционного комитета Сирии ключевым шагом

ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Запуск Конституционного комитета Сирии является ключевым шагом, это будет сложный процесс, но есть надежда на успех, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы все верим, что только посредством диалога и взаимодействия между режимом и оппозицией Сирия может достичь продолжительного мира и стабильности, также безопасности в стране. Поэтому запуск Конституционного комитета является чрезвычайно важным для этого момента, это очень храбрый шаг", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в рамках астанинского формата.
"Легче это не станет, начиная с завтрашнего дня, это будет достояно сложный процесс", - добавил глава турецкого МИД.