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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии

23:21 29.10.2019 (обновлено: 01:29 30.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
"Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики", — сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.
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Кроме того, глава МИД назвал намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения незаконным и пообещал, что Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном.
"Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики", — напомнил глава российской дипломатии.
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
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По его словам, в американском экспертном сообществе развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.
"Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого, — подчеркнул министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
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Обсудить 33
Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровЖенева (город)СирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ха-ха!!! Кто же в этом сомневался. Ща будум тратить лярды на Сирию и еще поднимем возраст пенсий в РФ. Победа!!!
30 октября, 01:06
SSinewa100
16052084
Такая агрессия должна наказываться единственным путём - силой выгнать с суверенной территории. Вот и всё, совершенно неважно кто, что подумает, тем более сам кого выгоняют. Раз мозгов нет...
30 октября, 00:27
Оксана Щекарева
6131001
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