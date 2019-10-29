Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию

ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

"Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики", — сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

Кроме того, глава МИД назвал намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения незаконным и пообещал, что Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном.

"Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики", — напомнил глава российской дипломатии.

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.

По его словам, в американском экспертном сообществе развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.

"Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого, — подчеркнул министр.