Профессор ВШЭ оправдался за слова об "убогом" русском языке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим". Его слова Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим". Его слова передает РБК.

Гусейнов подчеркнул, что говорил не в целом о языке, а о том, как над ним "издеваются" носители.

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"Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком", — сказал он.

Ранее Гусейнов написал в фейсбуке, что в киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Профессор отметил, что в других странах продаются газеты в том числе и на русском. Он добавил, что сегодня вся Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке. Пост Гусейнова вызвал возмущение многих интернет-пользователей.