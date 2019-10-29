Профессор ВШЭ оправдался за слова об "убогом" русском языке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим". Его слова передает РБК.
Гусейнов подчеркнул, что говорил не в целом о языке, а о том, как над ним "издеваются" носители.
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"Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком", — сказал он.
Ранее Гусейнов написал в фейсбуке, что в киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Профессор отметил, что в других странах продаются газеты в том числе и на русском. Он добавил, что сегодня вся Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке. Пост Гусейнова вызвал возмущение многих интернет-пользователей.
Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич назвал заявление своего коллеги слишком эмоциональным и односторонним. Однако он отметил, что понимает, почему Гусейнова как филолога многое раздражает в современном русском языке. В свою очередь декан факультета Михаил Бойцов заявил, что коллегу неправильно поняли СМИ. При этом он признал, что в посте профессора был "риторический перегиб". Бойцов подчеркнул, что о санкциях против педагога речи нет.
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