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РИА Новости

Страны СНГ в ООН выступили за недопущение гонки вооружений в космосе

23:19 29.10.2019
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© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
ООН, 29 окт – РИА Новости. Представители стран СНГ в ООН призвали к принятию скорейших мер по недопущению гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении государств, озвученном в Первом комитете ГА ООН.
"Я хотел бы зачитать заявление от имени Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал заявление замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
По его словам, страны СНГ отмечают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности.
"Государства подчеркивают исключительную важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - заявил Белоусов.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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