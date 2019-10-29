Страны СНГ в ООН выступили за недопущение гонки вооружений в космосе

ООН, 29 окт – РИА Новости. Представители стран СНГ в ООН призвали к принятию скорейших мер по недопущению гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении государств, озвученном в Первом комитете ГА ООН.

"Я хотел бы зачитать заявление от имени Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал заявление замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, страны СНГ отмечают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности.