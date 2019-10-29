Всю Сирию должны контролировать правительственные войска, заявил Зариф

"Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства Сирии, военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии. И мы считаем, что не должно быть никакой угрозы сирийским соседям, которая исходила бы с сирийской территории", - сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.