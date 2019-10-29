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РИА Новости
Война в Сирии

Всю Сирию должны контролировать правительственные войска, заявил Зариф

23:18 29.10.2019
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Вся Сирия должна контролироваться правительственными войсками, которые гарантируют отсутствие угроз для приграничных государств, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства Сирии, военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии. И мы считаем, что не должно быть никакой угрозы сирийским соседям, которая исходила бы с сирийской территории", - сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
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Война в СирииВойна в СирииМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСирияИранВ мире
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