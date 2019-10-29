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РИА Новости

В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд

23:04 29.10.2019 (обновлено: 04:35 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее в ведомстве заявили, что Народная милиция ЛНР сбила у линии соприкосновения беспилотник. По данным ведомства, на борту находилось неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу.
"По результатам предварительного анализа, в порошке содержится вещество, имеющее признаки белкового яда растительного происхождения. Проводится дальнейшая экспертиза, по итогам которой будет сделано экспертное заключение", - сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что МЧС, а также другие силовые ведомствами республики предприняли все необходимые меры с целью "пресечения подобных диверсий на объектах жизнеобеспечения и коммунального хозяйства".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вчера, 21:05РИА Новости
В Луганске заявили об обстреле украинскими силовиками территории ЛНР
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