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РИА Новости
Война в Сирии

Конституционный комитет Сирии не может решить все проблемы, заявил Лавров

22:58 29.10.2019 (обновлено: 23:13 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Конституционный комитет не способен решить все проблемы, в Сирии необходимо решать гуманитарные вопросы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.
"Понятно, что Конституционный комитет сам по себе не способен решить всех проблем – необходимо, конечно же, параллельно решать задачи, связанные с гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике, решать эти задачи без политизации, без дискриминации, без предварительных условий и содействовать созданию предпосылок для возвращения беженцев и перемещенных лиц к своим очагам", - сказал Лавров.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
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