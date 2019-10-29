Конституционный комитет Сирии не может решить все проблемы, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Конституционный комитет не способен решить все проблемы, в Сирии необходимо решать гуманитарные вопросы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

"Понятно, что Конституционный комитет сам по себе не способен решить всех проблем – необходимо, конечно же, параллельно решать задачи, связанные с гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике, решать эти задачи без политизации, без дискриминации, без предварительных условий и содействовать созданию предпосылок для возвращения беженцев и перемещенных лиц к своим очагам", - сказал Лавров.