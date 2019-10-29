Лавров назвал старт Конституционного комитета достижением сирийского народа

ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Старт Конституционного комитета Сирии - это достижение всего сирийского народа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

"По нашему общему убеждению, это общая большая победа, а самое главное - это достижение сирийского народа. Подчеркну: не достижение той или иной сирийской стороны, а достижение всего сирийского народа - и правительства, и оппозиции, и всех граждан Сирии",- сказал он.