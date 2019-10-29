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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ изучат информацию о признании ПЦУ со стороны Элладской церкви

22:29 29.10.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В случае подтверждения информации о признании архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом автокефалии раскольнической Православной церкви Украины, "наступят канонические последствия", которые были озвучены ранее Синодом Русской церкви, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Во вторник на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифанию (Думенко) с признанием ПЦУ. Также во вторник на сайте отдела внешних церковных связей каноничной Украинской православной церкви появилось заявление, в котором говорится, что "действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская Церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней".
"Печальная информация. Она будет внимательно изучена. В случае ее подтверждения с неизбежностью наступят канонические последствия, указанные в заявлении Священного синода Русской православной церкви от 17 октября 2019 года", - сказал Николай Балашов.
Синод Русской православной церкви 17 октября уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, РПЦ сохранит с Элладской православной церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь "через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами".
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
Вчера, 21:05Радио Sputnik
Греческий раскол. Архиепископ Афинский признал автокефалию ПЦУ, пишут СМИ
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
Патриарх Сербский Ириней
21 октября, 13:34Религия и мировоззрение
Сербская церковь предостерегла ЭПЦ от поддержки раскола на Украине
Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьГрецияУкраинарелигияВ мире
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