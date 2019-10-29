Патриарх Грузии не планирует уходить в отставку

ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Патриарх Грузии Илия II не планирует уходить в отставку из-за заявления митрополита Якова, который обвинил членов правительства в намерении его сместить, сообщил секретарь патриарха Михаил Ботковели.

Ранее митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков, который также занимал должность архиепископа и возглавлял финансово-экономический совет патриархии заявил, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и действующий глава кабмина Георгий Гахария якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха. Позже Яков заявил, что провел встречу с патриархом и решил покинуть все свои должности в патриархи. Патриарх ситуацию не комментировал. Гахария назвал заявление священник Глупостью. Парламентская оппозиция требует у прокуратуры начать расследование по данному делу, однако оно пока не начато.

"Сегодня мы несколько раз услышали информацию в СМИ о том, что якобы патриарха вывезли из города и он собирается сделать заявление по поводу отставки. Это все ложь и не соответствует действительности", - заявил Ботковели журналистам во вторник вечером.

Он призвал не делать поспешных заявлений в связи с проходящими в церкви процессами. Ботковели добавил, что патриарх решил назначить заседание Священного синода 31 октября.