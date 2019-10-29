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РИА Новости

В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском

22:04 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в любую согласованную контактной группой дату, заявил во вторник представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров.
"Со стороны республики изначально были продемонстрированы намерения выполнить все необходимые мероприятия, согласно ранее утвержденному в Минске плану-графику. Несмотря на саботаж с украинской стороны, мы по-прежнему готовы начать процесс по устранению нарушений в любую согласованную контактной группой дату при условии зеркальных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Вчера, 17:42РИА Новости
Грызлов подтвердил согласование даты отвода сил и средств в Петровском
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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