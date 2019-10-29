В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в любую согласованную контактной группой дату, заявил во вторник представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров.

"Со стороны республики изначально были продемонстрированы намерения выполнить все необходимые мероприятия, согласно ранее утвержденному в Минске плану-графику. Несмотря на саботаж с украинской стороны, мы по-прежнему готовы начать процесс по устранению нарушений в любую согласованную контактной группой дату при условии зеркальных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.