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РИА Новости

Татарская певица Уразова извинилась за неудачную шутку о сбитом животном

21:47 29.10.2019
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© Фото : Официальная страница Заслуженного артиста РТ Фирдуса Тямаева Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
 Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
© Фото : Официальная страница Заслуженного артиста РТ Фирдуса Тямаева
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Татарская певица Гузель Уразова, оказавшаяся вместе с певцом Фирдусом Тямаевым в центре скандала после размещения в Instagram видео, на котором они посмеялись над сбитым на дороге животным, написала на своей странице, что шутка была неудачной, а лежащий на дороге труп животного оказался куском материала.
Уразова в выходные выложила на своей странице в Instagram видео, на котором артисты, остановившиеся за городом на дороге в Башкирии, обнаружили сбитое кем-то животное и со смехом рассуждают о приготовлении шашлыка из его мяса. Подписчики не оценили юмор артистов и, обвинив их в жестокости, оставили под роликом множество негативных отзывов. Через некоторое время ролик был удален.
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Добрый вечер уважаемые подписчики! Прошу прощения за 2 дня гастрольного графика пришлось проехать свыше 2000 км, не смогла своевременно ответить. 25 октября проезжая по автодороге мы случайно встретились с Фирдусом и решили остановиться. Общались и, отойдя немного в сторону, захотели снять видеопривет для наших подписчиков. Потом увидели то, что Вы видели. Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала. Почему мы удалили видео? Потому что разные паблики в соц сетях начали по-своему интерпретировать данное видео. В конце концов начали писать, что мы с Фирдусом сбили кошку или собаку, курицу и т.д. В соц сетях раздувают скандалы, пиарятся на негативе и направляют верящих им людей на обсуждение того, чего никогда не было. Ни одна кошка от моих рук и Фирдуса не пострадала. Посудите сами, стал ли здравомыслящий человек снимать видео после того, как случайно сбил животное? Никогда! Нормальному человеку это бы снилось в кошмарах и он постарался забыть об этом поскорее. А тут, из-за непонимания нашего языка, СМИ раздули такое, что мы просто сидим в шоке. Я многодетная мать, люблю животных и считаю бесчеловечным смеяться над любым мертвым существом и, честно, была очень удивлена реакции после публикации видео. Столько негатива посыпалось на меня и семью… желают смерти, разве это человечно? Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась. Смех часто защитная реакция от того плохого, что твориться в мире. Я согласна, что поступила неправильно, не понимая, что незнающие татарский люди заинтересуются этим видео и поймут все так, как захочет СМИ. Мы сегодня специально проехали свыше 800 км, чтобы на месте рассказать,показать как все было на самом деле. Я прошу прощения у всех кого это видео как нибудь задело.Еще раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать "эти комментарии" от непонимающих ситуации людей. Мира всем !

Публикация от Гузель Уразова (@guzelurazova)

В понедельник Тямаев уже разместил на своей странице в Instagram ролик с извинениями за "черный юмор". От своего имени и имени Уразовой он попросил прощения у тех, кто не понимает такой юмор, и отметил, что любит животных.
"Проезжая по автодороге, мы случайно встретились с Фирдусом и решили остановиться. Общались и, отойдя немного в сторону, захотели снять видеопривет для наших подписчиков. Потом увидели то, что вы видели. Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады, и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала", - написала Уразова на своей странице.
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Певица сетует на то, что разные паблики в соцсетях начали по-своему интерпретировать данное видео. По словам Уразовой, ни один здравомыслящий человек не стал бы снимать видео после того, как случайно сбил животное, а она, являясь многодетной матерью, любит животных и считает бесчеловечным смеяться над любым мертвым существом.
"Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась. Смех - часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире… Мы сегодня специально проехали свыше 800 километров, чтобы на месте рассказать, показать, как все было на самом деле. Я прошу прощения у всех, кого это видео как-нибудь задело", - отметила Уразова.
Тямаев - популярный татарский исполнитель, заслуженный артист Татарстана. Уразова является заслуженной артисткой Татарстана и Башкирии, народной артисткой Татарстана.
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Татарстан
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