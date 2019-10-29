Татарская певица Уразова извинилась за неудачную шутку о сбитом животном

КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Татарская певица Гузель Уразова, оказавшаяся вместе с певцом Фирдусом Тямаевым в центре скандала после размещения в Instagram видео, на котором они посмеялись над сбитым на дороге животным, написала на своей странице, что шутка была неудачной, а лежащий на дороге труп животного оказался куском материала.

Уразова в выходные выложила на своей странице в Instagram видео, на котором артисты, остановившиеся за городом на дороге в Башкирии, обнаружили сбитое кем-то животное и со смехом рассуждают о приготовлении шашлыка из его мяса. Подписчики не оценили юмор артистов и, обвинив их в жестокости, оставили под роликом множество негативных отзывов. Через некоторое время ролик был удален.

В понедельник Тямаев уже разместил на своей странице в Instagram ролик с извинениями за "черный юмор". От своего имени и имени Уразовой он попросил прощения у тех, кто не понимает такой юмор, и отметил, что любит животных.

"Проезжая по автодороге, мы случайно встретились с Фирдусом и решили остановиться. Общались и, отойдя немного в сторону, захотели снять видеопривет для наших подписчиков. Потом увидели то, что вы видели. Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады, и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала", - написала Уразова на своей странице.

Певица сетует на то, что разные паблики в соцсетях начали по-своему интерпретировать данное видео. По словам Уразовой, ни один здравомыслящий человек не стал бы снимать видео после того, как случайно сбил животное, а она, являясь многодетной матерью, любит животных и считает бесчеловечным смеяться над любым мертвым существом.

"Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась. Смех - часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире… Мы сегодня специально проехали свыше 800 километров, чтобы на месте рассказать, показать, как все было на самом деле. Я прошу прощения у всех, кого это видео как-нибудь задело", - отметила Уразова.