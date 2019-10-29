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РИА Новости

Коллега профессора ВШЭ оценил его слова об "убогом" русском языке

21:43 29.10.2019 (обновлено: 06:05 30.10.2019)
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© Fotolia / Julija SapicСловарь русского языка
Словарь русского языка
© Fotolia / Julija Sapic
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова своего коллеги Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык "клоачным и убогим".
Как считает Руткевич, заявление преподавателя слишком эмоциональное и одностороннее.
Он отметил, что понимает, почему как преподавателя-филолога Гусейнова многое раздражает в современном русском языке. Собеседник радиостанции признал, что проблемы в том, как сегодня общаются люди в стране, действительно существуют.
При этом Руткевич заметил, что упомянутые Гусейновым приезжие, которые не могут найти прессу на своем родном языке, составляют меньшую часть проживающих на территории России людей.
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"Это не те люди, с которыми он сам общается. Это не вполне адекватно", — подчеркнул Руткевич.
Ранее преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов написал в фейсбуке, что в отличие от зарубежных стран в газетных киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Он добавил, что при этом сегодня "вся страна" пишет и говорит на "убогом клоачном" русском языке. Пост Гусейнова вызвал возмущение многих интернет-пользователей.
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Высшая школа экономикиМосква
Популярные комментарии
Тот случай, когда вынужден согласиться с ВШЭшником: жаргонизмы, иноязычие, сленг - где культура языка?
29 октября, 22:00
fg.sacrileger
3891029067
Странное отношение. Ранее его бы просто порвали на ленточки для бескозырок. Это всё влияние,-давайте за Россию, без флага, без гимна. Лично для меня эт не примленно. Может либрастам нужно, но не нам.
29 октября, 22:26
MPMrPrapor Prapor
18410801
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