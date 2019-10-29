Коллега профессора ВШЭ оценил его слова об "убогом" русском языке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич прокомментировал радиостанции Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова своего коллеги Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык "клоачным и убогим".

Как считает Руткевич, заявление преподавателя слишком эмоциональное и одностороннее.

Он отметил, что понимает, почему как преподавателя-филолога Гусейнова многое раздражает в современном русском языке. Собеседник радиостанции признал, что проблемы в том, как сегодня общаются люди в стране, действительно существуют.

При этом Руткевич заметил, что упомянутые Гусейновым приезжие, которые не могут найти прессу на своем родном языке, составляют меньшую часть проживающих на территории России людей.

"Это не те люди, с которыми он сам общается. Это не вполне адекватно", — подчеркнул Руткевич.