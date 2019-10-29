Телескоп "Хаббл" заснял "зловещее лицо" в космосе

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Телескоп "Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Снимки космической катастрофы опубликовал официальный Телескоп "Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Снимки космической катастрофы опубликовал официальный сайт обсерватории.

Столкновение галактик произошло на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. Они встретились таким образом, что вокруг образовалось кольцо из звездного вещества. По словам ученых, это случается крайне редко.

На снимке видно, что яркие ядра галактик напоминают по форме глаза, а звездное вещество выглядит как нос и рот.

Галактики примерно одинаковы по размеру, что случается не часто. Как правило, более крупная поглощает более мелкую. Ученые ожидают, что заснятые "Хабблом" объекты сольются в одну большую галактику в течение одного-двух миллиардов лет.