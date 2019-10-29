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РИА Новости

Воспитателя детсада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы

21:18 29.10.2019 (обновлено: 21:52 29.10.2019)
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© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Воспитатель группы в детском саду Ярославля, где дети избили девочку во время прогулки, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила журналистам во вторник директор городского департамента образования Елена Иванова.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты. Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе.
"В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в МДОУ "Детский сад 236" департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранен от работы", - заявила Иванова.
"Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами", - добавила она.
Иванова отметила, что по окончании проверки будут приняты "меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации".
В официальной группе департамента в соцсети "Вконтакте" сообщается, что проверка продлится до 6 ноября.
"Для работы с другими участниками происшествия будет проведен педагогический совет и родительское собрание с участием представителей департамента образования и городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи… Родителям ребенка администрацией и сотрудниками детского сада принесены извинения", - информирует департамент.
Руслан
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