Напавший на мечеть в Байонне хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

Полицейские и пожарные у мечети в Байонне на юго-западе Франции. 28 октября 2019

© AP Photo / STR Полицейские и пожарные у мечети в Байонне на юго-западе Франции. 28 октября 2019

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал BFMNV со ссылкой на местного прокурора Марка Марье.

Как сообщил прокурор на пресс-конференции, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны), а затем ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать. Затем он сам был задержан полицией.

По словам, прокурора, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.

"Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья", - сказал прокурор, добавив, что задержанный во вторник пройдет психиатрическое освидетельствование.

Как сообщали СМИ, нападавшим в Байонне оказался Клод Сенке. который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.