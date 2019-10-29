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РИА Новости

Белгородский губернатор заявил о вреде домашних заданий

21:02 29.10.2019
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© Depositphotos / luckybusinessМама ругает сына
Мама ругает сына
© Depositphotos / luckybusiness
БРЯНСК, 29 окт - РИА Новости. Белгородский губернатор Евгений Савченко назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя".
Он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно".
"Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить", - говорится в сообщении.
Губернатор предлагает делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.
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Евгений СавченкоБелгородОбразование - Общество
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