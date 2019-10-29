Белгородский губернатор заявил о вреде домашних заданий

БРЯНСК, 29 окт - РИА Новости. Белгородский губернатор Евгений Савченко назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя".
Он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно".
"Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить", - говорится в сообщении.
Губернатор предлагает делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.