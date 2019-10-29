Белгородский губернатор заявил о вреде домашних заданий

"Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить", - говорится в сообщении.