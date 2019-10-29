В Вене открыли фотовыставку, посвященную Примакову

ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Евгений Примаков в Вене", приуроченная к 90-летию со дня рождения российского дипломата, во вторник открылась в Российском центре науки и культуры в столице Австрии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Фотовыставку проводят посольство России в Австрии и РЦНК. На выставке представлены фотографии Примакова из архивов посольства, российских информационных агентств РИА Новости и ТАСС, а также австрийского агентства APA.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, выступая на открытии фотовыставки, подчеркнул, что для когорты мидовцев Примаков по праву был и остается столпом современной российской дипломатии.

"И открытие сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным памятника Евгению Максимовичу именно на Смоленской площади непосредственно у здания МИД закрепляет это понимание для всего мира", - сказал Любинский.

Российский посол отметил, что Примаков неоднократно бывал в Австрии, в том числе с различными ознакомительными миссиями. По его словам, вклад Примакова в развитие отношений Москвы и Вены был по достоинству оценен австрийской стороной: Примаков был удостоен Большого креста 1 степени с золотой звездой "За заслуги перед Австрийской Республикой", который в императорском дворце Хофбург ему вручил федеральный президент Хайнц Фишер 31 октября 2007 года.

"Эти и другие связанные с Австрией события с участием одного из выдающихся государственных деятелей России представлены на этой выставке архивных фотографий. Для нас, работающих в Вене российских дипломатов, все они представляют особую ценность", - заключил посол.

Примаков (1929-2015) был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России. Во вторник, 29 октября, ему бы исполнилось 90 лет.