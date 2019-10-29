Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.

Бельгийские летчики, входящие в состав патрульной миссии НАТО в странах Балтии, не в первый раз "хвастаются" сопровождением российской авиации. В начале октября они обнародовали снятые в полете кадры российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле. В сентябре бельгийские ВВС заявили, что поднимали в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160 и Су-27.