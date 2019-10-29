Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
"Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер". Наши пилоты и наземный персонал проделали большую работу, вновь обеспечив безопасность европейского воздушного пространства НАТО", — говорится в сообщении в официальном аккаунте ВВС Бельгии в твиттере.
Сообщение проиллюстрировано фотографией заснятого в полете российского истребителя.
Бельгийские летчики, входящие в состав патрульной миссии НАТО в странах Балтии, не в первый раз "хвастаются" сопровождением российской авиации. В начале октября они обнародовали снятые в полете кадры российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле. В сентябре бельгийские ВВС заявили, что поднимали в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160 и Су-27.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств при этом не нарушаются.