РЖД открывают продажи невозвратных билетов еще в четыре города

Так, теперь невозвратные билеты можно купить на поезда из Москвы в Ростов-на-Дону, Лабытнанги, Саранск и Северодвинск отправлением с 26 декабря.

"Возможность оформить проездные документы, не предусматривающие возврата в случае отказа от поездки, теперь можно на следующие поезда отправлением с 26 декабря: № 19/20 "Премиум" Москва – Ростов-на-Дону, № 21/22 "Полярная стрела" Москва – Лабытнанги, № 41/42 "Мордовия" Москва – Саранск, № 115/116 "Поморье" Москва – Северодвинск, а также на поезд № 1/2 "Волгоград" Москва – Волгоград", - поясняется в сообщении.

Билеты по невозвратному тарифу продаются в купе и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов, на поездки в плацкарте и общих вагонах, а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется. В целом, такие билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.