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РИА Новости

РЖД открывают продажи невозвратных билетов еще в четыре города

20:43 29.10.2019 (обновлено: 04:47 30.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПродажа железнодорожных билетов через терминал
Продажа железнодорожных билетов через терминал
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД расширил список поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, сообщила компания во вторник.
Так, теперь невозвратные билеты можно купить на поезда из Москвы в Ростов-на-Дону, Лабытнанги, Саранск и Северодвинск отправлением с 26 декабря.
"Возможность оформить проездные документы, не предусматривающие возврата в случае отказа от поездки, теперь можно на следующие поезда отправлением с 26 декабря: № 19/20 "Премиум" Москва – Ростов-на-Дону, № 21/22 "Полярная стрела" Москва – Лабытнанги, № 41/42 "Мордовия" Москва – Саранск, № 115/116 "Поморье" Москва – Северодвинск, а также на поезд № 1/2 "Волгоград" Москва – Волгоград", - поясняется в сообщении.
Билеты по невозвратному тарифу продаются в купе и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов, на поездки в плацкарте и общих вагонах, а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется. В целом, такие билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.
Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.
Логотип РЖД
18 января, 15:39РИА Новости
В РЖД рассказали, каким пассажирам выгодно покупать невозвратный билет
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РЖДРоссияОбщество
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