Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Thai Airways рейса Лондон — Бангкок сел в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Сегодня в 19:28 по московскому времени аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон — Бангкок. Самолет совершил посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров", — сказали в пресс-службе.
По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф.
"Пассажир будет госпитализирован в медицинское учреждение", — добавили в пресс-службе.