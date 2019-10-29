Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

"Сегодня в 19:28 по московскому времени аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон — Бангкок. Самолет совершил посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров", — сказали в пресс-службе.