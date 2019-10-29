Отсрочка Brexit до 31 января может стать последней, заявил Туск

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года может стать последней, говорится в Отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года может стать последней, говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, необходимо было письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.

"27 стран-членов ЕС официально одобрили отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте это время наилучшим образом", - написал Туск в Twitter.

"Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь подходит к концу. Я буду держать за вас кулаки", - добавил Туск, срок полномочий которого на посту главы Евросовета истекает в конце этого года.

При этом Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если будет ратифицировано всеми сторонами соглашение о "разводе", говорится в сообщении Совета ЕС.

Во время отсрочки, то есть пока Британия остаётся членом ЕС, на неё распространяются все права и обязательства государства-члена союза, отмечается в релизе. Таким образом, Соединённому королевству, видимо, придётся представить своего кандидата и на пост еврокомиссара, поскольку новый состав еврокомиссара может смениться, теперь уже, 1 декабря.