Отсрочка Brexit до 31 января может стать последней, заявил Туск

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года может стать последней, говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.
Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, необходимо было письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.
"27 стран-членов ЕС официально одобрили отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте это время наилучшим образом", - написал Туск в Twitter.
"Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь подходит к концу. Я буду держать за вас кулаки", - добавил Туск, срок полномочий которого на посту главы Евросовета истекает в конце этого года.
Вчера, 17:59АкцентыОтсрочка пуще неволи. ЕС дал Британии на сборы еще три месяцаЕвролидеры даже на очередной саммит по поводу Brexit собираться не стали. Для них это уже не повод. Так – рутина. Ну и удовольствие – наблюдать, как британский лев по щелчку превращается в кота. Лев бы точно не позволил тянуть себя за одно место.
При этом Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если будет ратифицировано всеми сторонами соглашение о "разводе", говорится в сообщении Совета ЕС.
Во время отсрочки, то есть пока Британия остаётся членом ЕС, на неё распространяются все права и обязательства государства-члена союза, отмечается в релизе. Таким образом, Соединённому королевству, видимо, придётся представить своего кандидата и на пост еврокомиссара, поскольку новый состав еврокомиссара может смениться, теперь уже, 1 декабря.
Британские депутаты ранее одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. При этом Джонсон направил председателю Евросовета Дональду Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".