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РИА Новости
Ядерные технологии

В МИД России рассказали о ходе строительства АЭС "Аккую" в Турции

20:19 29.10.2019
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Аккую" в Турции идет в соответствии с графиками, Россия удовлетворена взаимодействием с Анкарой в сфере мирного атома, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проект "Аккую" находится на продвинутой стадии, все идет в соответствии с графиками, заключаются контракты с подрядчиками. И в целом мы весьма удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в сфере мирного атома с турецкими властями", - заявил Грушко журналистам.
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Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
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Ядерные технологииАЭС "Аккую"Анкара (провинция)МИД РФТурцияВ мире
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