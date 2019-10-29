В МИД России рассказали о ходе строительства АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Аккую" в Турции идет в соответствии с графиками, Россия удовлетворена взаимодействием с Анкарой в сфере мирного атома, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проект "Аккую" находится на продвинутой стадии, все идет в соответствии с графиками, заключаются контракты с подрядчиками. И в целом мы весьма удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в сфере мирного атома с турецкими властями", - заявил Грушко журналистам.
22 октября, 07:04РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Турции
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.