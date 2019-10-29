В МИД России рассказали о ходе строительства АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Аккую" в Турции идет в соответствии с графиками, Россия удовлетворена взаимодействием с Анкарой в сфере мирного атома, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Проект "Аккую" находится на продвинутой стадии, все идет в соответствии с графиками, заключаются контракты с подрядчиками. И в целом мы весьма удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в сфере мирного атома с турецкими властями", - заявил Грушко журналистам.