В Поморье открылся реконструированный участок трассы Усть-Вага – Ядриха

АРХАНГЕЛЬСК, 29 окт - РИА Новости. В Красноборске Архангельской области после масштабной реконструкции введен в строй 11-километровый участок трассы Усть-Вага – Ядриха, которой ежедневно пользуются тысячи автомобилистов, чтобы попасть из Архангельска в Котлас и далее в Вологодскую область и Республику Коми, собщает пресс-служба облправительства.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ввод в эксплуатацию 11-километрового участка дороги Усть-Вага – Ядриха на отрезке Фроловская – Красноборск – Ершевская является частью масштабной работы региона по ремонту и строительству новых автотрасс.

"В этом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"отремонтировано более ста километров дрог. В ближайшие годы предстоит отремонтировать и построить еще порядка тысячи километров. Я уверен, что регион с этой масштабной задачей справится. Дороги – это не просто асфальт, это новое качество жизни территорий, залог их дальнейшего экономического развития", – отметил Орлов в Красноборске.

Ремонт и реконструкция участка дороги в Красноборске начались в 2018 году и изначально велись на средства областного бюджета. В 2019 году работы были продолжены уже на средства национального проекта.