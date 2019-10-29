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РИА Новости
Архангельская область

В Поморье открылся реконструированный участок трассы Усть-Вага – Ядриха

20:13 29.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АРХАНГЕЛЬСК, 29 окт - РИА Новости. В Красноборске Архангельской области после масштабной реконструкции введен в строй 11-километровый участок трассы Усть-Вага – Ядриха, которой ежедневно пользуются тысячи автомобилистов, чтобы попасть из Архангельска в Котлас и далее в Вологодскую область и Республику Коми, собщает пресс-служба облправительства.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ввод в эксплуатацию 11-километрового участка дороги Усть-Вага – Ядриха на отрезке Фроловская – Красноборск – Ершевская является частью масштабной работы региона по ремонту и строительству новых автотрасс.

"В этом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"отремонтировано более ста километров дрог. В ближайшие годы предстоит отремонтировать и построить еще порядка тысячи километров. Я уверен, что регион с этой масштабной задачей справится. Дороги – это не просто асфальт, это новое качество жизни территорий, залог их дальнейшего экономического развития", – отметил Орлов в Красноборске.

Ремонт и реконструкция участка дороги в Красноборске начались в 2018 году и изначально велись на средства областного бюджета. В 2019 году работы были продолжены уже на средства национального проекта.
Помимо ремонта дорожного полотна, в Красноборске и прилегающих к райцентру населённых пунктах в рамках нацпроекта обновлена дорожная инфраструктура: реконструирована система водоотведения, приведена в порядок полоса отвода, обустроены 24 автобусные остановки, переходно-скоростные полосы. Для повышения безопасности дорожного движения установлены 10 светофоров и столько же искусственных неровностей. С учетом того, что отремонтированный участок в основном проходит по населённым пунктам, смонтированы девять километров линии электроосвещения с 365 светильниками.
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