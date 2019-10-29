Наргиз прокомментировала сообщения о "пьяном" концерте в Уссурийске

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Певица Наргиз прокомментировала появившиеся в СМИ жалобы зрителей на ее поведение во время концерта в Доме офицеров в Уссурийске. Ее слова Певица Наргиз прокомментировала появившиеся в СМИ жалобы зрителей на ее поведение во время концерта в Доме офицеров в Уссурийске. Ее слова приводит радиостанция "Говорит Москва".

Артистка отметила, что ей не за что просить прощения.

"Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене", – напомнила Наргиз.

При этом исполнительница уверена, что слухи о ней распространяют бывшие коллеги – Макс Фадееев и сотрудники его продюсерского центра. По словам певицы, зрители остались довольны ее дальневосточным туром.

"Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно", – призналась Наргиз.

Артистка объяснила, что может использовать нецензурную лексику на выступлениях, потому что у ее программы есть возрастное ограничение 18+. Кроме того, она заявила, что бранные слова прозвучали только в двух произведениях.

"Из песни слов не выкинешь. Извините, что есть, то есть", – заключила исполнительница.

Ранее СМИ сообщили, что зрители массово покинули выступление Наргиз в Уссурийске. По словам очевидцев, она пила на сцене алкоголь и употребляла обсценную лексику.