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РИА Новости

Наргиз прокомментировала сообщения о "пьяном" концерте в Уссурийске

20:08 29.10.2019
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© Фото : официальный сайт певицыЗвезда второго сезона шоу "Голос" Наргиз Закирова
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
© Фото : официальный сайт певицы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Певица Наргиз прокомментировала появившиеся в СМИ жалобы зрителей на ее поведение во время концерта в Доме офицеров в Уссурийске. Ее слова приводит радиостанция "Говорит Москва".
Артистка отметила, что ей не за что просить прощения.
"Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене", – напомнила Наргиз.
При этом исполнительница уверена, что слухи о ней распространяют бывшие коллеги – Макс Фадееев и сотрудники его продюсерского центра. По словам певицы, зрители остались довольны ее дальневосточным туром.
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"Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно", – призналась Наргиз.
Артистка объяснила, что может использовать нецензурную лексику на выступлениях, потому что у ее программы есть возрастное ограничение 18+. Кроме того, она заявила, что бранные слова прозвучали только в двух произведениях.
"Из песни слов не выкинешь. Извините, что есть, то есть", – заключила исполнительница.
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Ранее СМИ сообщили, что зрители массово покинули выступление Наргиз в Уссурийске. По словам очевидцев, она пила на сцене алкоголь и употребляла обсценную лексику.
В августе центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. По словам певицы, это решение сорвало ее концертный тур, намеченный на конец лета. В программе "А поговорить" она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает не он, а бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина
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Наргиз (певица)Шоу-бизнесМаксим ФадеевКультура - РИА Новости. Итоги дняУссурийск
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