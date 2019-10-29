Сирийские войска попали под обстрел в районе Кбана

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии подверглись обстрелам в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана, там отмечается активность террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Неоднократным обстрелам также подверглись позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана. В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников", - сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России