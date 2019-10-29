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РИА Новости

Сирийские войска попали под обстрел в районе Кбана

20:05 29.10.2019 (обновлено: 20:31 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии подверглись обстрелам в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана, там отмечается активность террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Неоднократным обстрелам также подверглись позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана. В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников", - сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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