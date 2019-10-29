Москва полностью выполнила задачи российско-турецкого меморандума

Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская сторона в полном объеме выполнила условия меморандума по Сирии, подписанного с Турцией, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что с 23 октября российская военная полиция проводит патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности на участках Джераблус — Коран, Камышлы — Факира и Камышлы — Сималька.

Помимо этого, на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции отвели 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысячи человек и более трех тысяч единиц вооружения.

Боренков добавил, что на границе с Турцией правительственные войска Сирии выставили 84 заставы.

"Турецкая сторона ежедневно информируется обо всех действиях по реализации Меморандума", — заключил Боренков.

Российско-турецкий меморандум

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 22 октября по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществляют патрулирование совместно с турками.