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РИА Новости
Война в Сирии

Москва полностью выполнила задачи российско-турецкого меморандума

20:14 29.10.2019 (обновлено: 21:27 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская сторона в полном объеме выполнила условия меморандума по Сирии, подписанного с Турцией, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Он отметил, что с 23 октября российская военная полиция проводит патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности на участках Джераблус — Коран, Камышлы — Факира и Камышлы — Сималька.
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Помимо этого, на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции отвели 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысячи человек и более трех тысяч единиц вооружения.
Боренков добавил, что на границе с Турцией правительственные войска Сирии выставили 84 заставы.
"Турецкая сторона ежедневно информируется обо всех действиях по реализации Меморандума", — заключил Боренков.

Российско-турецкий меморандум

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 22 октября по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Документ предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.
Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществляют патрулирование совместно с турками.
Как сообщил во вторник корреспондент РИА Новости, курды, в частности, оставили военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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