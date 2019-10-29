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РИА Новости

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

20:25 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, жалобы поступают в том числе из России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться с 18.33 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Мексике, а также в России.
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