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РИА Новости

Тысячи демонстрантов в центре Бейрута празднуют отставку премьера Ливана

19:56 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБеспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи мирных демонстрантов празднуют в центре Бейрута отставку премьер-министра Ливана Саада Харири, передает корреспондент РИА Новости.
На площадь Павших и Рияд ас-Солх в центре ливанской столицы продолжают прибывать демонстранты. Граждане поздравляют друг друга с отставкой премьера. Группы людей выкрикивают антиправительственные лозунги. На выездах активисты разворачивают новые палатки.
Ранее премьер-министр Саад Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец.
"Мы пока не планируем прекращать мирные демонстрации. Уйдем, когда будут реальные перемены в системе управления страны",- рассказал РИА Новости один из участников протестов.
В Бейруте и других крупных городах активисты продолжают блокировать основные транспортные артерии.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
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Менее чем за час до объявления об отставке премьера десятки мужчин с палками напали на мирных демонстрантов в центре Бейрута. Неизвестные люди, выкрикивающие шиитские лозунги, сожгли палатки, избили митингующих и журналистов. Полиция и армия стянула дополнительные силы к месту беспорядков и взяла ситуацию под контроль, обеспечив безопасность митингующих.
Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. В конце июля - начала августа правительство приняло компромиссные поправки с целью успокоить общественность.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Созданный дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.
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Саад ХаририпротестыБейрутЛиванВ мире
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