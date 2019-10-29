Тысячи демонстрантов в центре Бейрута празднуют отставку премьера Ливана

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи мирных демонстрантов празднуют в центре Бейрута отставку премьер-министра Ливана Саада Харири, передает корреспондент РИА Новости.

На площадь Павших и Рияд ас-Солх в центре ливанской столицы продолжают прибывать демонстранты. Граждане поздравляют друг друга с отставкой премьера. Группы людей выкрикивают антиправительственные лозунги. На выездах активисты разворачивают новые палатки.

Ранее премьер-министр Саад Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец.

"Мы пока не планируем прекращать мирные демонстрации. Уйдем, когда будут реальные перемены в системе управления страны",- рассказал РИА Новости один из участников протестов.

В Бейруте и других крупных городах активисты продолжают блокировать основные транспортные артерии.

Менее чем за час до объявления об отставке премьера десятки мужчин с палками напали на мирных демонстрантов в центре Бейрута. Неизвестные люди, выкрикивающие шиитские лозунги, сожгли палатки, избили митингующих и журналистов. Полиция и армия стянула дополнительные силы к месту беспорядков и взяла ситуацию под контроль, обеспечив безопасность митингующих.

Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.

Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. В конце июля - начала августа правительство приняло компромиссные поправки с целью успокоить общественность.