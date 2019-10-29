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РИА Новости

Премьер Ливана передал президенту страны прошение об отставке

19:54 29.10.2019 (обновлено: 22:09 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири официально передал президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке правительства, сообщает пресс-служба президентского дворца.
Ранее Харири заявил, что подаст президенту Ауну прошение об отставке всего правительства на фоне массовых протестов.
"Согласно конституции и в связи с внутренним противодействием, которое переживает страна, а также в связи с моим убеждением о необходимости появления положительной тенденции и формирования нового правительства, способного принять вызовы и защитить интересы ливанцев, подаю прошение об отставке своего правительства",- говорится в прошении Харири, которое приводит пресс-служба.
Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
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Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. В конце июля - начала августа правительство приняло компромиссные поправки с целью успокоить общественность.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах так и среди рядовых жителей. Созданный дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.
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